言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、社会の状況を表す言葉、スポーツの歴史に刻まれた舞台、そして物事を深く理解するための土台という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□いき□□ごりんき□□しきヒント：人口が著しく減少した場所を指す名