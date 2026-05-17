ユニクロ「UT」は、7月下旬から、『ポケットモンスター』の30周年を記念したコレクション第2弾を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】ドット絵が懐かしい！『ポケモン』×ユニクロ「UT」第2弾一覧■キッズサイズも展開今回登場するのは、シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインを展開するコレクション。メンズは、ゲームの世界観を表現した4