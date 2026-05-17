小倉駅近くのスターバックスで、ワールドカップ日本代表の発表を14時から生で、スマホを通じて見守った。代表監督が選手の名前を読み上げる映像を見たのは初めてだったと思う。今までにも名場面のような、そうした瞬間は数多くあったはずだが、僕が見る気になったのは、やはり現場と少し距離を置く立場になったから、なのかもしれない。 この誰が選考され、誰が落選するかというリアルな一瞬を他人事のように聞けるか、