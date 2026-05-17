ホームレスや障害など様々な社会課題に向き合うＮＰＯ法人の代表らが大阪に集まり、「人間の尊厳」をテーマに話し合いました。 （聴覚障害児らを支援尾中友哉さん）「『健常者が障害者を助けよう』という一方向で語られがち。相互理解を良くするために聞こえる人・聞こえない人はコミュニケーションを耕さないといけない。コミュニケーションを耕さないことには、お互いのことは分かってこない」