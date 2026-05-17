お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が16日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。青木は「今日は次男の（道着のスタンプ）と、学校役員仕事はしご」とつづり黒のセットアップスーツ姿を披露。「それにしても荷物が多い」と続けた。青木は2013年3月に矢部と結婚。14年3月に長男、16年2月に次男を出産した。この春、長男が中学