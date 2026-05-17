俳優谷原章介（53）が17日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にメインキャスターとして生出演。緊迫が続く中東情勢の影響を受け、次々と現場などから声が上がっている「ナフサ不足」について語った。谷原は「友人の塗装業の人が、塗装の塗料を薄めるためのシンナーが手に入らない。木工業の建具屋さんが木をつなぐ木工用のボンドのケース、入れ物が作れないから手に入らないと、みんなホームセンターに行って集めて