ボートレース蒲郡の「ＶＳ第３戦ムーンライトプリンセス決定戦」は１７日、優勝戦が行われる。土屋南（２９＝岡山）は１６日に行われた準優１０Ｒで逃げ切り。１１Ｒで予選トップ通過の大滝明日香が２着に敗れたため予選２位の土屋がＶ戦１枠を手にした。舟足も「出口の部分も良くなって準優が今節で一番良かった。乗り心地もいいし、押している。スリット後に伸び返す感じもある」と上向き。流れも味方につけて２０２２年２