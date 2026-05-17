お肉好き必見！肉料理に偏ると不健康になる！？ 魚より肉を食べるようになった日本人 皆さんは肉料理と魚料理のどちらが好きですか？食べ応えのある肉料理ですか？それともヘルシーなイメージの魚料理ですか？ 肉と魚は、メイン料理として親しまれる代表的な食品ですが、脂質という点ではこのふたつには大きな違いがあります。肉は脂、魚は油という見た目の違いだけでなく、構成成分の脂肪酸が決定的に異なるの