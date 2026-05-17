高松南警察署資料 16日午後11時ごろ、高松市内のコンビニエンスストアの駐車場でコンビニのオーナーの男性(54)に暴行を加えた疑いで、高松市の職業不詳の男(35)が逮捕されました。 高松南警察署によりますと、男はコンビニのオーナーに対し、地面に押し倒すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。コンビニの店長から「オーナーと客がもめている」と110番通報があり事件が発覚しま