ひらめきを忘れない方法とは ひらめきを定着させる仕組みがある 厄介なことに、ひらめきはいつ起こるかわかりません。そこで、脳には、いつ起こるかわからないひらめきを逃さないために、ひらめきを定着させるための回路が備わっています。 前頭葉に、前部帯状回という部位があります。ここは脳における「警報センター」みたいなところで、何か尋常でないことが起こると、この前部帯状回が最初に反応して活動をはじめ