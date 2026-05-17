女性4人組「新しい学校のリーダーズ」のKANON（24）が17日までに自身のインスタグラムを更新。アップヘアでシックなワンピースに身を包んだ姿を公開した。「@miumiu私もまだ見たことのなかった私を沢山引き出してくれたこのルックがとても大好きjazzの生演奏を聴きながらのディナーは本当に特別で贅沢な時間でした。hair&make@tsukushi_tomita」と、イタリアのブランド・ミュウミュウが東京・銀座ストアのリオープ