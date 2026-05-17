結成１６年以上の漫才コンビの頂点を決める賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ（ザ・セカンド）〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナル（ＧＦ）が１６日、東京都港区のフジテレビで行われた。結成１８年目のトット（吉本興業）がＧＦ初出場で優勝を果たし、賞金１０００万円を獲得した。トットはともに大阪市出身で、高校の同級生の桑原雅人（４０）と多田智佑（４０）のコンビ。優勝記者会見で桑原が「不思議な感じがしま