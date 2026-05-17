3月28日の日経賞3着後、チャンピオンズ＆チャターC（24日、シャティン芝2400メートル）に出走予定のローシャムパーク（牡7＝田中博、父ハービンジャー）が17日、香港に到着した。16日夜に成田空港発のフライトで出国。香港ジョッキークラブがシャティンに入厩した際の写真を添え、公式Xに「ローシャムパークが到着しました！」と投稿した。23年函館記念、オールカマーと重賞を2勝。23年香港C8着、24年米BCターフ2着、25年豪