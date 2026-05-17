AFC U17アジア杯サウジアラビア2026に臨んでいるU-17日本代表は15日の準々決勝でU-17タジキスタン代表と対戦。前半こそ苦戦を強いられたものの、最終的には5-0の大勝を飾った。この試合にボランチとして先発出場したMF岩土そら(鹿島ユース)は後半途中まで出場。先制点もアシストし、この勝利に貢献してみせた--のだが、試合を振り返る言葉は、むしろ重苦しかった。「全体的にチームとしても個人としても、最初の入りはちょっと