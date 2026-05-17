Jリーグは17日、ガンバ大阪のAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)優勝を受け、野々村芳和チェアマンのコメントを発表した。G大阪は日本時間17日にサウジアラビアのキングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで行われた決勝でアルナスル(サウジアラビア)と対戦。FWクリスティアーノ・ロナウドらを擁するタレント軍団を1-0で下し、大会初制覇を果たすとともに、クラブ通算10個目のタイトルを獲得した。野々村チェアマンは「ガン