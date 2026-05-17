開催：2026.5.17 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 2 - 3 [Rソックス] MLBの試合が17日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとRソックスが対戦した。 ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。 1回裏、1番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってセンターへのホӦ