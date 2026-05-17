エンゼルス―ドジャース戦フィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が、米大リーグの始球式に登場した。16日（日本時間17日）、エンゼルスタジアムでのエンゼルス―ドジャース戦。憧れ続けた大役を務めた。17歳の島田が、エンゼルスタジアムのマウンドに立った。木下グループ提供の映画「Michael／マイケル」の日本公開日、6月12日から背番号は「612」。歓声を浴びてマウンド前に立つとジャンプを披露。直後に投球す