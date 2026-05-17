本拠地カブス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。5回に2打席連続となる17号アーチを放ち、年間61発ペースとした。リーグ本塁打数でアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜きトップに立った一発に、日本では日曜朝から驚きの声が広がっている。またも快音を響かせた。5-0の5回無死一塁の場面、相手先発タイヨンの2球目を捉えると、打球はバ