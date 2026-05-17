◆米大リーグブレーブス２―３レッドソックス（１６日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルーイストパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１６日（日本時間１７日）、敵地・ブレーブス戦に「５番・指名打者」で３試合ぶりにスタメン出場し、３打数無安打ながら貴重な同点犠飛を放ち、チームの逆転勝ちに貢献した。吉田は外野手のアンソニーが右手首を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りし、６日（同７日）の敵地・タ