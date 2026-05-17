アカデミー賞の主演女優賞にノミネートされた「博士と彼女のセオリー」などで知られる女優のフェリシティ・ジョーンズが、新作映画「Eleven Missing Days」でアガサ・クリスティー役を演じる。ミステリーの女王とも呼ばれ、「オリエント急行の殺人」などで知られる小説家のクリスティー氏が、1926年に失踪した事件がテーマとなる。 【写真】死んじゃったけど…「スター