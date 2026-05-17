『見えるか保己一』（蝉谷めぐ実 著）塙保己一。この名を聞いて、「ああ、あの」と思う人はなかなかの歴史・文学通に違いない。7歳で失明するも、学問による立身を志し、諸国に散逸した歴史・文学・有職故実など約1300点の書物を取り集めた叢書『群書類従』を編纂・刊行した稀代の学者。今日、我々が古代以降の様々な書物を容易に手に取ることができるのは彼のおかげと言っても過言ではなく、その事業は形を変えて現代に引き継