北中米W杯を戦う日本代表メンバー26名が、5月15日に発表された。元サッカー日本代表で、現在は解説者として活躍している城彰二さんは、今回のメンバー選考をどう見ているのか。話を聞いた。【画像多数】ビキニ姿でノリノリな女性も…代表戦で輝く“美しすぎるサポーター”を写真で見るW杯メンバーの発表を行う日本代表の森保一監督©時事通信社◆◆◆城彰二が「おぉ！」と思ったDFのメンバー選考――北中米W杯を戦う日本代