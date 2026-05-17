残り8機にJAL（日本航空）で運用されているボーイング777-300ER「JA733J」が2026年5月17日をもって退役します。同社は777-300ERを13機導入しましたが、JA733Jの退役で、残り8機まで減少します。【写真】えっ…これが「JAL最新の豪華座席」驚愕の全貌ですJALの777-300ERはこれまで同社の長距離国際線主力機として活躍してきました。全長73.9m、全幅64.8mもある大型の機体で、最大航続距離は約1万4000kmにおよび、搭載するゼネ