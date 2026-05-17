16日午後11時ごろ、山形県鶴岡市の県道で普通乗用車2台が絡む事故があり、このうち1台を運転していた20代の男性が意識不明の重体となっています。 警察や消防によりますと、きのう午後11時ごろ、鶴岡市白山の県道で「車に追突された」などと、事故にあった男性から110番通報がありました。 事故は普通乗用車2台が絡むもので、このうち1台を運転していた20代の男性が意識不明の重体となっています。もう一方の車を運転していた男