兵庫県新温泉町では、地元の小学生らが参加した相撲大会が開かれました。 まわしを締めた小さな力士が力いっぱいぶつかり合います。 新温泉町で毎年開かれるこの大会には３歳から小学６年生までの男女６２人が参加し、熱戦を繰り広げました。 （参加した子ども）「勝ってうれしかった（Ｑ相撲のどこが好き？）かっこいいところ。（Ｑどの力士のファン？）若隆景」 小学生は学年ごとに対戦し、４年生から６年生まで