【ロンドン＝横堀裕也】英国のスターマー首相に対する辞任圧力が強まる中、首相の最大のライバルと目されるマンチェスター市長のアンディ・バーナム氏が下院の補欠選挙に出馬する見通しとなった。与党・労働党の党首選への立候補も視野に国政復帰を目指す。労働党の下院議員が１４日、バーナム氏に議席を譲る想定で辞意を表明し、新たに補選が実施される運びとなった。英民放スカイニュースなどによると、党内も１５日、バーナ