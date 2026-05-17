元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）が16日、メインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）に生出演。16歳の少年4人が強盗殺人容疑で逮捕されている栃木県上三川町の事件について私見を述べた。番組では、69歳の女性が殺害された事件について、近隣住民など11人の証言をもとに、現場周辺に不審な車やバイクが繰り返し目撃され、警察がパトロールを強化していたことを報道。今月7