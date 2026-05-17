肉体的にも精神的にもきつく、重い負担を伴う、親の介護。そのときはある日突然やってくる。すでに、その渦中という人もいるだろう。【写真】あなたは大丈夫？「介護うつ」を招く“危険なロジック”「親の介護負担が原因で、うつ病を患うケースは少なくありません」こう語るのは、介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さん。太田さんは老親介護の現場を数多く取材し、そこで得た情報を多方面で発信している。なぜ、親の介護