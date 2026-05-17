ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で出場。試合前には古巣のファンと心温まる“交流”の場を持った。先発する19日（同20日）のパドレス戦に向け、試合前に右翼芝生部分でキャッチボールなどの調整を行っていた大谷。引き揚げる際に、声援を送ってくれた外野スタンドと一塁側スタンド、両方のファンに交互に右手を掲げ、歓声をさらにあおるように反応を確認。双方から大歓声が