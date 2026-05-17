■MLBホワイトソックス ー カブス（日本時間17日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのカブス戦に“2番・一塁”で先発出場し、5回第3打席でメジャー初となる2打席連続17号本塁打を放った。カブスの先発・J.タイオン（34）に対し、1回の第1打席は四球を選択。無死一、二塁のチャンスを作ると、続くM.バルガス（26）に3ラン本塁打が飛び出し先制に成功した。3点リードで迎えた3回第2打席、カウント1