タレント関根勤（72）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。明石家さんまをあらためて絶賛した。関根は今回の動画で、お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！とともにさまざまなトークを展開。その中でさんまの話題になり、数々のエピソードなどで盛り上がった。関根は「俺、50年テレビが好きで見てるけど、初めてだもんね、あんな人。（明石家）さんまさんみたいな人。もう、ずーっとしゃべり倒してるじゃん。普通どこかで疲れて（