ボートレース蒲郡の「ＶＳ第３戦ムーンライトプリンセス決定戦」は１７日、優勝戦が行われる。森下愛梨（２９＝静岡）は準優９Ｒ、３コースからコンマ１１のスタートを決め、４カドから攻め込んだ大石真央に抵抗しながら１Ｍ全速戦。２号艇・喜井つかさと５号艇・山下夏鈴と三つ巴となった先頭争いは、２Ｍを冷静に立ち回り１着でゴールした。舟足は「先輩にペラのアドバイスをもらって、直線は少し弱いがターン回りが良くな