イラスト・竹田明日香信じることと疑うことのあいだで揺れる私たち。思い惑う心を見つめ、生き方を探る、芥川賞作家・青来有一さんのエッセーです。キジネコがコンクリート塀の上に丸まって眠っていました。庭木の梅の枝葉にもたれるようにして、柔らかい日を浴び心地よさそうにうとうととしています。近づくとキウイの切断面のような緑の目をゆっくり見開いて、次の瞬間、身をひるがえして、塀の向こうに逃げていきました。庭