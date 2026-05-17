ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）に快音が戻った。１６日（日本時間１７日）に本拠地で行われたカブス戦に「２番・一塁」で先発出場し、７試合ぶりとなる１６号ソロをかっ飛ばした。際どい球を逆らわずにはじき返した。相手先発右腕・タイヨンが外角高めのストライクゾーンのギリギリに逃げていくチェンジアップを捉え、反対方向の左中間スタンドに放り込んだ。?シカゴ対決?、相手にはＷＢＣでも同僚だった鈴木も出場