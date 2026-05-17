脳科学者の中野信子先生が子どもの「感情のコントロール」について教えます。■「高学歴親は要注意！「我慢」「忍耐」「謙虚さ」が大切なワケ」とは？高学歴で、優等生で、成功体験のある親には共通する傾向があります。それは、自分がたどった道を子どもにも歩ませたいと思うこと。「努力と才能でここまできた」と自負されている方はなおさら、「子どもの才能を伸ばしたい」「才能があれば、将来、成功できるに違いない」と思って