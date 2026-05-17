アメリカを代表する絵本作家エリック・カール（1929〜2021年）の回顧展「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」が、江東区の東京都現代美術館で開催中です（7月26日まで）。米国マサチューセッツ州のエリック・カール絵本美術館の全面協力のもと、世界中で愛されるロングセラー絵本『はらぺこあおむし』全ページの原画をはじめとする約180点で、色彩の魔術師と呼ばれたエリック・カールの画業をたどる本展。その見