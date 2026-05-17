タイヨンから2打席連発【MLB】Wソックス ー カブス（日本時間17日・シカゴ）日本の至宝が本領発揮中だ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が16日（日本時間17日）、本拠地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後初となる1試合2本塁打を放ち、今季17号に到達した。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を抜き去った一撃に米ファンからは「ジャッジよりもMVPに値する」「完全にチートコードだ」と驚愕の声