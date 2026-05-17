ロッテは2026年5月19日、「チョコパイプレミアム シャインマスカットのフロマージュ」を発売する。「チョコパイ」は1983年の発売当時、高価で憧れの存在だった生ケーキを、より手軽に家庭で楽しんでほしい、という思いから生まれた。2022年から発売している「チョコパイプレミアム」は、よりケーキに近づけるために特に品質にこだわったシリーズ。◆チョコパイプレミアム シャインマスカットのフロマージュ6個入り、想定小売価格51