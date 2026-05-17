元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、１０日のパ・リーグでソフトバンクが８―３でロッテを破ったことを報じた。この試合で１点を追う３回２死三塁。ロッテ・毛利がソフトバンク・柳田への初球を投げる前に、三塁走者のソフトバンクの周東佑京がスタートを切り、本盗に成功した。タイミングは際どかったが、ロッテの松川捕手のミットから白球がこ