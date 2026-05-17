◆米大学野球カリフォルニア大バークレー校２―１スタンフォード大（１６日、米カリフォルニア州バークレー＝ステュゴードンスタジアム）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が、敵地のカリフォルニア大バークレー校（ＵＣバークレー）戦に「５番・ＤＨ」で出場し３打数無安打１四球で、計１６本塁打でレギュラーシーズンを終えた。試合は１―２で敗れＡＣＣカンファレンス１３勝１７敗で、ポストシーズン初戦免除の