◆米大リーグホワイトソックス―カブス（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２打席連続の１６、１７号本塁打を放ったカブスとの「シカゴ対決」で、球審がファウルチップをマスクごしにのど付近に受け退場するアクシデントが起きた。二塁塁審が球審を務め３人制で試合は続行されている。４回無死二塁、ホワイトソックスのケレニックのファウルチップがオノラ球審のマ