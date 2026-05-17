【新華社南寧5月17日】中国広西チワン族自治区河池市環江マオナン族自治県の洛陽鎮で16日午後9時半（日本時間同10時半）ごろ、車が川に転落した。乗っていた15人のうち5人の生存が確認されたが、10人が行方不明になっており、捜索が進められている。同自治県の関係者が明らかにした。