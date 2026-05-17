一定の専門性や技能を持つ場合に認められる在留資格「特定技能１号」の外国人材について、政府は外食業での新たな受け入れを４月１３日から原則停止した。５月にも上限の５万人を超える見込みとなったためだ。人手不足が常態化している外食業界では近年、特定技能人材が急増し依存度が高まっていただけに、各社は対応に頭を悩ませている。（橋本龍二）既存の人材の奪い合いも「先々の採用を見越して店舗運営の計画を作っている