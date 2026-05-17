春から夏へと季節が移り変わるこれからの時期にぴったりな、モスバーガーの新作スイーツが登場♡2026年5月20日（水）より、井村屋との共同開発による“溶けないアイス”感覚の和スイーツ「アイスドルチェ」が期間限定で発売されます。さらに、爽やかな白桃ソースを合わせたスフレパンケーキも同時にラインアップ。ひんやり感と和のやさしい味わいを楽しめる、夏にぴったりのスイー