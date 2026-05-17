フリーアナウンサーの平井理央（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。人気フリーアナウンサーとの「念願のランチ」が実現したことを報告した。「先日、川田裕美アナからご連絡をいただき、念願のランチへ」とツーショットを披露。「ヒルナンデスのロケや、バラエティ番組のスタジオでご一緒するたびに、そのキュートなお人柄と笑顔に癒されていて。『素敵な方だなぁ』とずっと思っていたので、とても嬉しい時間でした」と