就活では、つい知名度の高い大手企業に目がいきがちだ。だが、世の中には、キラリと光る強みを持つ会社が多くある。専門家に注目ポイントを聞き、実際に働く若手社員に仕事内容や魅力を語ってもらった。（橋爪悦子、岡本裕輔）「Ｍｙ優良企業」を探そう！丹羽夏海さん…東洋経済新報社「就職四季報」編集長知名度が高くない分、ライバルが少なく、選考からじっくり向き合ってもらえることが多いのではないか。「仕事内容」