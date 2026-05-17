模試では合格圏、一次（学科）試験も複数校で通過。それでも最終結果は不合格――医学部受験では、こうしたケースが実際に起こります。原因は、必ずしも学力不足ではありません。志望校の選び方、科目ごとの得点設計、併願日程、二次（面接・小論文）試験への準備。この受験全体の設計を誤ると、子どもの努力は結果に結びつきません。医学部受験を「本人の頑張り」だけに任せてよいのか。親世代が知るべき戦略ミスの実態を解説しま