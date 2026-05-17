人物が枠から勢いよく飛び出てきそうな大胆な構図のイラストが目を引く。昨年、滋賀県内で開催された国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会で、甲賀市の大会PRポスターやガイドブックの表紙に採用された。【写真】人物や立体物を描くときのこつを教える世津田さん手がけたのは地元出身の心理イラスト作家の世津田スンさん（31）＝甲賀市信楽町。交流サイト（SNS）の総フォロワー数約50万人のインフルエンサーで、甲賀市の