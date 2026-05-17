2026年4月現在、販売店での売れ行きは好調の模様！ ホンダは、2026年3月に原付一種区分となる新型EVスクーター「ICON e：（アイコン e：）」を発売しました。 アイコン e：は、足元の下に搭載された交換式バッテリーを動力源とするパーソナルコミューターです。【画像】売れ行き好調!? これがホンダの原付一種電動スクーター「ICON e：」です！ 画像で見る（26枚） 電動モーターならではのスムーズで力強い加速に加えて、走行中に