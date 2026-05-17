昨夜（16日）、高松市で、男性を地面に押し倒すなど暴行したとして、高松市の男が現行犯逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、高松市太田下町の職業不詳の男（35）です。 警察によりますと、男は、きのう午後10時50分ごろ、高松市のコンビニエンスストア駐車場で、高松市の男性（54）を地面に押し倒すなど暴行した疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は容疑を否認しているということです。